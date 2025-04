Champions: Real Madrid-Arsenal 1-2, inglesi in semifinale

agenzia

Dopo il 3-0 di Londra, i Gunners eliminano i campioni uscenti

ROMA, 16 APR – L’Arsenal ha eliminato il Real Madrid campione uscente e si è qualificato per le semifinali della Champions League, dove affronterà il Paris Saint Germain. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata a Londra, al Bernabeu è finita 2-1, ancora per gli inglesi, frutto delle reti nel secondo tempo di Saka, Vinicius e Martinelli. Nella prima frazione, i Gunners hanno sprecato un rigore, con Saka che si è fatto parare da Courtois un tiro debole, mentre i madrileni hanno sperato a lungo di avere la stessa chance poco dopo, ma il penalty assegnato per un fallo su Mbappè è stato annullato dallo stesso arbitro Letexier, richiamato al controllo video. Quasi nulle le occasioni create dal Real in 45′ e poche anche nella ripresa. Al 20′ st è arrivata la rete della punta inglese a chiudere di fatto la contesa e le reti segnate da Vinicius poco dopo e da Martinelli nel recupero hanno solo completato l’umiliazione della squadra di Carlo Ancelotti.

