Champions: record gol nel torneo, Uefa premia Cristiano Ronaldo

agenzia

Giovedì la consegna durante il sorteggio dell'edizione 2024/25

ROMA, 27 AGO – Cristiano Ronaldo riceverà un riconoscimento speciale giovedì prossimo a Montecarlo durante il sorteggio di Champions League, competizione di cui detiene il record di gol, ha annunciato l’Uefa. Con 140 reti segnate in 183 partite nel principale torneo europeo, il 39enne portoghese ha segnato undici gol in più di Lionel Messi, e 46 del polacco Robert Lewandowski. Il cinque volte vincitore del trofeo – una con il Manchester United e quattro con il Real Madrid – gioca ora nel club saudita Al-Nassr, detiene anche il record della serie di gol più lunga in Champions, undici partite consecutive, da giugno 2017 ad aprile 2018. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha segnato 17 volte nell’edizione 2013-14. “La sua costante eccellenza ai massimi livelli testimonia la sua instancabile ricerca di titoli collettivi e individuali. Per più di due decenni, ha continuato ad evolvere e migliorare il suo gioco”, ha elogiato il n.1 dell’Uefa, Aleksander Ceferin, che giovedì consegnerà un riconoscimento, il Premio del presidente, all’ex portiere della nazionale azzurra e della Juventus Gianluigi Buffon.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA