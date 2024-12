Champions: risentimenti muscolari per Loftus-Cheek e Morata

agenzia

Giocatori Milan sostituiti nel primo tempo sfida Stella Rossa

MILANO, 11 DIC – Risentimento adduttore destro per Loftus-Cheek, mentre per Morata risentimento flessore sinistro: sono i problemi fisici riscontrati dai due giocatori del Milan nel primo tempo della sfida contro la Stella Rossa di Champions League. Al posto di Loftus Cheek è entrato in campo Chukwueze, mentre Morata è stato sostituito da Abraham. Due cambi avvenuti al 28′ e 29′ del primo tempo, in due slot distinti.

