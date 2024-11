Champions: Rose, contro l’Inter serve una grande prestazione

agenzia

Tecnico Lipsia: 'Sono una squadra fortissima'

MILANO, 25 NOV – Domani giochiamo contro l’Inter in Champions League, a livello emotivo non bisogna aggiungere niente. Dobbiamo fare una grande prestazione, convincerci che possiamo fare bene. Se guardate le prestazioni, al di là dei risultati, avremmo potuto avere una classifica diversa”. Lo ha detto il tecnico del Lipsia Marco Rose, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Serve un po’ di pazienza, credo sia la prima volta in tre anni che possiamo parlare crisi, ma sono profondamente convinto che riusciremo a uscirne tutti insieme – ha aggiunto -. Il morale della squadra è buono, abbiamo l’opportunità di dimostrare quello che sappiamo fare contro un avversario di grandissimo rispetto. Non vediamo l’ora di scendere in campo, l’Inter è una squadra eccezionale, ha un grandissimo allenatore che l’ha portata anche in finale di Champions. Dobbiamo dimostrare il nostro coraggio con grande pazienza, portando avanti le nostre idee e sperando di trovare un po’ di fiducia in noi stessi. Fiducia che dovrebbe già esserci, anche se ce ne manca ancora un pezzettino”, ha concluso Rose.

