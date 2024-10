Champions: Rose ‘Juve forte, ma il Lipsia gioca le sue carte’

agenzia

Il portiere Gulacsi, 'Sempre difficile sfidare squadre italiane'

TORINO, 01 OTT – “La Juve è una squadra forte, da Champions League, ma noi non vediamo l’ora di giocare questa partita: abbiamo le nostre carte da mettere in campo”: così il tecnico del Lipsia, Marco Rose, alla vigilia della sfida contro i bianconeri da giocare davanti ai propri tifosi. “Loro hanno una fascia sinistra molto forte e si scambiano bene le posizioni, ma abbiamo ritrovato fiducia dal punto di vista realizzato – continua in conferenza stampa – e li affronteremo ai massimi livelli”. Al fianco di Rose anche il portiere Peter Gulacsi: “E’ sempre complicato affrontare le squadre italiane, hanno un piano gara ben definito e per noi non sarà facile – dice l’estremo difensore ungherese – siamo ancora dispiaciuti per aver perso a Madrid con l’Atletico: i miei compagni in difesa stanno facendo bene, anche io mi sento in forma”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA