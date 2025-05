Champions: rumeno Kovács arbitra la finale Inter-Psg a Monaco

agenzia

Ha già arbitrato Atalanta e Roma in finali vincenti

ROMA, 12 MAG – Il rumeno István Kovács arbitrerà la finale di Champions League tra l’Inter e il Paris Saint Germain in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Rumeni anche i guardalinee, Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Provengono invece da diversi paesi i componenti del resto della squadra arbitrale: quarto ufficiale Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo), riserva Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo), al Var Dennis Johan Higler (Olanda), assistente Var Catalin Sorin Popa (Romania), Var Support Paulus van Boekel (Olanda). Kovács, 40anni ed arbitro internazionale dal 2010, è una specie di portafortuna per le italiane. Dirigerà infatti la sua terza finale di una competizione Uefa per club dopo averne arbitrato due, vinte da squadre italiane: quella di Europa League 2024 a Dublino, tra Atalanta e Bayer Leverkusen e quella di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA