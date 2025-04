Champions: show del Barcellona, Psg avanti con Kvara

agenzia

Disastro Borussia. Aston Villa perde davanti al principe William

ROMA, 09 APR – Pronostici rispettati. Barcellona e Paris Saint Germain battono rispettivamente Borussia Dortmund e Aston Villa nell’andata dei quarti di Champions League. Netta la vittoria dei catalani che grazie a Raphinha, un doppio Lewandowski e Yamal travolgono 4-0 i tedeschi allenati da Niko Kovac. Al Parco dei Principi, dove a fare il tifo per gli inglesi c’è anche il principe William, il Psg deve invece rimontare il gol del vantaggio di Rogers prima di ribaltarla per 3-1 con Doue, Kvaratskhelia e Mendes. In Catalogna il Barca rispetta il copione assegnatogli: i blaugrana partono forte e in apertura ha già due buone occasioni con Lamine Yamal sulle quale fa buona guardia Kobel. Il Borussia superato lo choc iniziale sembra crescere ma viene colpito a freddo: al 25′ angolo con deviazione di Cubarsi, sulla palla si avventa Raphinha per l’1-0. I tedeschi possono pareggiare con Guirassy che colpisce l’esterno della rete. Nella ripresa al 3′ arriva il raddoppio di Lewandowski, in serata di grazie. L’attaccante si ripete al 21′ per la doppietta personale. Poi tocca a Yamal concretizzare un contropiede al 33′. Più aperta la partita a Parigi. I padroni di casa dominano per buona parte del primo tempo ma Dembelé, Kvara e Doué non sfruttano le occasioni. L’Aston Villa invece passa alla prima occasione grazie a Rogers che al 35′ su assist di Tielemans dalla sinistra in arera batte Donnarumma da due passi. Il Psg reagisce e agguanta il pareggio al 39′ con un tiro da fuori di Doué. Nella ripresa i francesi spingono: il 2-1 arriva al 4′ con Kvaratskhelia che dribbla gli avversari da sinistra e sorprende Martinez con un tiro sotto la traversa. Il 3-1 meritato arriva al 47′ con Mendes.

