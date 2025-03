Champions: Simeone,abbiamo una grande opportunità contro il Real

agenzia

Il tecnico dell'Atletico, la storia esiste ma non conta

ROMA, 03 MAR – I precedenti in Champions League sono tutti a favore del Real Madrid, ma anche per questo l’allenatore dell’Atletico, Diego Simeone, afferma alla vigilia del derby d’andata degli ottavi di finale che la sua squadra “ha una grande opportunità di scrivere nuove pagine” nella storia della manifestazione. “Il Real, così come il Barcellona, ha una storia incredibile ma noi siamo in crescita, il che è molto bello”, ha sottolineato l’argentino, facendo riferimento anche alla lotta in corso in campionato tra le tre squadre. “Qui però la situazione è diversa. Mi aspetto una partita contro un grande avversario che rispettiamo molto e penso che loro rispettino noi allo stesso modo – ha proseguito -. Penso allora che tutte le partite precedenti non avranno alcun impatto, questa è la Champions League. Poi credo che per Madrid sia spettacolare che l’Atletico e il Real Madrid si affrontino”. Un duello che si rinnova: il Real ha battuto l’Atletico già guidato da Simeone nelle finali di Champions 2014 e 2016, ma anche nelle semifinali del 2017, nei quarti del 2015.

