Champions: Slot, Chiesa domani può giocare qualche minuto

agenzia

Tecnico Liverpool, ogni partita è diversa dalla precedente

MILANO, 16 SET – “Ogni partita è diversa dalla precedente. Abbiamo giocato solo due giorni fa, questo è un altro torneo, ci sono tanti elementi da prendere in considerazione”: lo dice il tecnico del Liverpool, Arne Slot, alla vigilia del match di Champions League contro il Milan, dopo il ko con il Nottingham Forest. Domani, contro un avversario che conosce bene, potrebbe essere la chance per il debutto per Chiesa. “Non è ancora pronto per cominciare dall’inizio – spiega il tecnico – ma se è qui con noi vuol dire che può giocare qualche minuto. Dobbiamo prepararlo, dopo l’Europeo è tornato alla Juventus e si è allenato da solo. Con noi sta lavorando forte e questo è importante. Sicuramente può giocare qualche minuto”.

