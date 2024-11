Champions: Slovan Bratislava-Milan 2-3

agenzia

Pulisic, Leao e Abraham a segno

ROMA, 26 NOV – Il Milan batte lo Slovan 3-2 a Bratislava e conquista tre punti pesanti nella corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo il deludente pareggio con la Juventus in campionato la squadra di Fonseca è chiamata al riscatto. Rossoneri in vantaggio al 21′ con Pulisic ma lo Slovan, a dispetto della classifica, pareggia dopo tre minuti con Barseghyan. Nella ripresa spazio per Leao che segna al 23′ il gol del 2-1, poi Abraham al 26′ chiude i conti. Nel finale, al 43′ Marcelli accorcia le distanze

