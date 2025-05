Champions: Sommer “non sarà Sommer vs Donnarumma ma Inter-Psg”

agenzia

'Non sono felice per com'è finito campionato ma sono orgoglioso'

MILANO, 26 MAG – “Sarà bello sfidare Donnarumma. È un grande portiere, abbiamo condiviso anche lo stesso preparatore e lo seguo da tanti anni. Ma non sarà Sommer contro Donnarumma, bensì Inter contro Psg”. Lo ha detto il portiere dell’Inter, Yann Sommer, intervenuto nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. “Sarà una grande partita per ognuno di noi, abbiamo fatto tantissime cose per arrivarci come squadra. Non siamo felici per com’è finito il campionato, ma io sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo giocato tantissime partite e abbiamo perso tanti punti. Ma adesso conta pensare solo a questa finale, che la squadra merita”.

