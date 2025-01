Champions: tecnico del Monaco Hutter, adesso non faccio calcoli

agenzia

'Magari durante la partita, vedremo cosa accadrà'

MILANO, 28 GEN – “Calcoli? Adesso no, non ha senso. Magari lo faremo durante la partita, ascoltando altri risultati. È una bella opportunità per noi, è fenomenale per il calcio francese. Siamo molto contenti di essere tra le prime 24, domani vedremo cosa accadrà”. Lo ha detto Adolf Hutter, tecnico del Monaco, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter. “L’Inter è una delle migliori a livello internazionale, candidata seria alla vittoria e con numeri enormi. Sono molto forti anche in attacco. Noi siamo qui per dimostrare che siamo una squadra coraggiosa”, ha aggiunto.

