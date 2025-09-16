Sfoglia il giornale

Champions: tedesco Zwayer è l’arbitro di Manchester City-Napoli

La prima partita della fase campionato in programma giovedì

Di Redazione |

ROMA, 16 SET – E’ il tedesco Felix Zwayer l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Manchester City-Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21). Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.

