Champions: Terzic “abbiamo un sogno e vogliamo realizzarlo”

Tecnico Borussia, ma dovremo fare meglio di una settimana fa

ROMA, 06 MAG – “Se siamo arrivati fin qui vogliamo fare ancora meglio e arrivare fino in fondo per vincere il titolo”. L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha le idee chiare alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League, a Parigi, dove ad attendere la sua squadra c’è un Psg che vuole fortemente la finale e la coppa, “ma se questa è la loro missione – dice il tecnico -, anche noi abbiamo un grande sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo”. Il gol di Fuellkrug all’andata dà un vantaggio ai tedeschi ma Terzic sa che “quel che abbiamo fatto la scorsa settimana potrebbe non essere sufficiente. Quel che non ci è piaciuto la settimana scorsa era che avevamo ben quattro giocatori che difendevano contro Mbappe. Sappiamo anche che domani faranno meglio – conclude – quindi dobbiamo trovare l’equilibrio che non avevamo la scorsa settimana”.

