Champions: Terzic, in un match secco possiamo battere chiunque

agenzia

Tecnico Dortmund: "Real fortissimo, ma noi meritiamo la finale"

ROMA, 27 MAG – Dopo una partenza difficile nella fase a gironi (sconfitta a Parigi con il Psg, pari interno con il Milan) “ci siamo comportati davvero bene, guadagnandoci strada facendo questa finale. Affrontiamo una squadra fortissima che ha vissuto spesso questa esperienza, ma sappiamo che in una partita tutto è possibile. Se giocassimo dieci volte contro il Real Madrid, probabilmente incasseremmo più sconfitte che vittorie, ma in una singola partita, in 90 minuti o in 120 più rigori, siamo capaci di battere qualsiasi avversario al mondo”. Intervistato dal sito Uefa.com, l’allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzić ha fatto capire che la sua squadra non vestirà i panni dello sparring partner nella finale di sabato prossimo a Wembley. Il Borussia Dortmund punta a conquistare la sua seconda Champions, dopo quella vinta nel 1997 contro la Juventus. Per il 41 allenatore tedesco di origini bosniache sarà la prima finale a questo livello: “Ovviamente devo ancora acquisire esperienza su alcuni particolari, ma cerco anche di avvalermi più spesso di persone che hanno avuto questa esperienza, prima di commettere errori che avrebbero potuto essere evitati in fase di preparazione”.

