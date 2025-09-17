Sfoglia il giornale

Champions: Thuram, dovevamo rispondere e lo abbiamo fatto

'La risata con mio fratello? La gente interpreta come vuole'

Di Redazione |

MILANO, 17 SET – “Abbiamo fatto una grande gara anche senza prendere gol, era un obiettivo e siamo felici. Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juventus ed è quello che abbiamo fatto. L’importante non è chi fa gol ma che l’Inter vinca, abbiamo fatto una partita seria, domenica ce n’è un’altra e siamo concentrati su questo”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, commentando ad Amazon Prime Video la vittoria contro l’Ajax. “Come è andata l’intesa con Esposito? Molto bene, tutta l’Italia e tutto il mondo ora conoscono Pio. È un ragazzo fantastico e con Bonny ci danno una grande mano. Le polemiche dopo la Juventus per la risata con mio fratello? È qualcosa che è passato, la gente interpreta come vuole. La gente sa che darò tutto per l’Inter, non c’è alcun problema. Se voglio dire la mia? No, no, la gente può interpretare come vuole”.

