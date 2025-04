Champions: tra l’Inter e la semifinale c’è il Bayern Monaco

agenzia

Domani i nerazzurri impegnati all'Allianz Arena

ROMA, 07 APR – Si riaccendono i riflettori sul palcoscenico della Champions League, l’Inter, unica italiana rimasta in corsa nella competizione, nella gara di andata dei quarti di finale dovrà vedersela con il Bayern Monaco. Il primo atto si gioca all’Allianz Arena, dove i bavaresi detengono uno straordinario record, sono infatti rimasti imbattuti nelle ultime 22 partite di Champions. Un dato che fa pendere la bilancia degli esperti di Sisal dalla parte dei padroni di casa, favoriti a 1,95, strada in salita per la squadra di Inzaghi, con il successo a 3,75, il pareggio vale 3,50. La forbice si riduce in ottica passaggio turno, ma sempre con il Bayern favorito, a 1,75 contro il 2,10 interista. Ultimamente l’Inter ha avuto difficoltà a mantenere la porta inviolata e in 5 delle ultime 6 partite dei nerazzurri, entrambe le squadre sono andate a segno: opzione probabile anche per questo match, a 1,72, mentre c’è perfetto equilibrio tra Under e Over, entrambi a 1,85. Il Bayern si presenta alla sfida con una lunghissima lista di indisponibili, su tutti spicca l’assenza di Musiala che costringe Kompany a schierare Thomas Muller, insieme a Harry Kane: proprio il bomber inglese è il primo indiziato al gol, a 2,25, mentre si sale a 4 per la marcatura di Muller. Nell’attacco interista, torna titolare Lautaro Martinez, accanto al “gemello” Thuram: la firma dell’argentino sul match è a 3,50, a 4,00 quella del francese. Sfida del cuore per Pavard, in biancorosso fino al 2023: la rete dell’ex è a 20,00. Quarto di finale da non perdere quello tra Arsenal e Real Madrid, entrambe le squadre si presentano all’appuntamento non al top e la sfida si presenta equilibrata: i Gunners sono avanti a 2,35, il blitz dei madrileni all’Emirates è a 3,20, il pareggio si gioca a 3,25. Il pronostico si capovolge per il passaggio in semifinale, con il Real favorito a 1,57 e l’Arsenal a 2,40.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA