Champions: Vlahovic, “bisogna avere sempre fame”

Yildiz e il gol alla Del Piero, "é stato un gesto istintivo"

TORINO, 17 SET – “Non è stato un periodo facile per me, il 99% delle cose dette non erano vicine alla verità: in questo ho trovato forza, bisogna avere sempre fame”: così l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo la doppietta realizzata nel 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League. “Gioco in un grande club e non mi posso lamentare – aggiunge ai microfoni di Sky – e l’importante è fare gol, poi non importa se da titolare o dalla panchina”. Kenan Yildiz ha illuminato lo Stadium con una rete che ha ricordato tanto la perla di Alessandro Del Piero proprio contro i tedeschi gialloneri nel settembre 1995: “E’ stato istintivo, ho visto che avevo un po’ di spazio e ho calciato – dice in collegamento proprio con l’ex capitano bianconero – e sono contento perché siamo riusciti a pareggiare”. Del Piero applaude il turco dallo studio, “Complimenti anche a te per il tuo gol” la risposta di Yildiz che scatena le risate.

