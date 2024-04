Champions: Xavi carica il Barca, ‘Montjuïc sia come il Camp Nou’

agenzia

Il tecnico blaugrana: 'è una grande opportunità, sono euforico'

ROMA, 15 APR – “Per noi è una grande opportunità. Giochiamo in casa e il Montjuïc dovrà assomigliare al Camp Nou delle grandi serate. Il Psg non verrà qui a speculare, ci verrà a prendere uomo su uomo”. Xavi Hernandez carica il suo Barcellona in vista della sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Psg, dopo lo spettacolare 2-3 di Parigi. “Dovremo dimostrare molta personalità per arrivare in semifinale – aggiunge il tecnico blaugrana – Sarà un Psg coraggioso e anche se noi avremo un vantaggio, giocando in casa, sarà una partita molto difficile. Siamo emozionati nel senso buono del termine”. Xavi ha poi parlato delle sue sensazioni personali: “Sto bene, sono motivato. Sono molto orgoglioso di potermi giocare la qualificazione alle semifinali e lo sono anche i tifosi del Barcellona. È una grande opportunità. Sono euforico ed entusiasta di essere dove siamo”.

