Champions: Yamal, con l’Inter per dimostrare che squadra siamo

'Messi? Non mi paragono a nessuno, figuriamoci a lui'

MILANO, 29 APR – “C’è tanta voglia di vincere, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto. Tutti sanno che l’Inter in difesa è una squadra molto forte, che ha nelle transizioni il proprio principale punto di forza. Però anche noi siamo bravi, specie nel palleggio. Dovremo fare di tutto per passare come squadra”. Lo ha detto l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata in Champions League contro l’Inter. “Credo che una semifinale di Champions sia un contesto molto diverso da quello di una partita di campionato. Penso che daranno il massimo come noi. Lautaro e Barella sono due dei giocatori che mi piacciono di più – ha proseguito -. L’Inter è un mix di giocatori, quando ha il possesso sa giocare molto bene ed è una delle migliori d’Europa in contropiede, è una squadra che mi piace molto vedere. Messi? Non mi paragono a lui, perché non mi paragono con nessuno e figuriamoci con Messi. Lascerei perdere. Noi pensiamo solo a migliorare ogni giorno di più, i confronti non hanno senso e figuriamoci se con Messi: lo ammiro, perché è il miglior giocatore della storia. Ma senza fare paragoni”, ha concluso.

