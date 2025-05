Champions:2-1 all’Arsenal, Psg in finale contro l’Inter

agenzia

Apre Fabian Ruiz,chiude Hakimi,inutile gol Saka,super Donnarumma

ROMA, 07 MAG – Sarà il Paris Saint Germain l’avversario dell’Inter nella finalissima della Champions League in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio. Dopo la vittoria 1-0 sull’Arsenal a Londra una settimana fa nella semifinale di andata, la squadra di Louis Enrique si ripete nel match di ritorno a Parigi chiudendo la pratica 2-1 con il gol dell’ex Napoli Fabian Ruiz, dell’ex nerazzurro Hakimi e le super parate di Donnarumma. Inutile il gol dei Gunners nel finale con Saka. Per i francesi arriva così un pass meritato per la sfida con Lautaro e compagni reduci dalla serata eroica di San Siro contro il Barcellona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA