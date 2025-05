Champions:Bastoni ‘a Istanbul è stato brutto, cancelliamolo’

agenzia

Visto come ho reagito, spero tanto nella vittoria

MONACO DI BAVIERA, 29 MAG – “Visto come ho reagito a Istanbul, spero tanto nella vittoria perché sarebbe veramente brutto. Ci siamo goduti il cammino fin qua, ma va cancellato quello che è stato perché la finale è secca e completamente a sé, quindi speriamo vada bene”. Sono le parole di Alessandro Bastoni che racconta le proprie sensazioni in vista della finale dell’Inter contro il Psg alla televisione del club. “Nella prima finale – aggiunge – arrivavamo un po’ più come outsider, nessuno credeva l’Inter potesse raggiungerla, invece col lavoro di questi due anni siamo diventati una squadra credibile anche fuori dall’Italia. Abbiamo portato il marchio Inter a competere per due volte in tre anni per competizioni così importanti, siamo orgogliosi”. “Vedere attaccanti come Lautaro e Thuram darci una mano – dice ancora Bastoni – ci dà la forza di dare qualcosa in più quando siamo più stanchi. Non è una questione di difensori, è l’atteggiamento della squadra che ci aiuta”.

