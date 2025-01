Champions:Bruges-Juventus a francese Bastien,Rumsas per Atalanta

agenzia

Olandese Gozubuyuk per il Bologna, a Massa Atletico-Bayer

ROMA, 19 GEN – Il francese Benoit Bastien è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Bruges-Juventus, gara della 7/a giornata della fase a gironi della Champond League in programma martedì alle 21.00 Bastien sarà assistito dai connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Quarto uomo sarà Thomas Leonard. Al Var Willy Delajod, assitente var Jérôme Brisard. Il lituano Donatas Rumsas è invece l’arbitro scelto per Atalanta-Sturm Graz in programma sempre martedì alle 18.45. Sarà coadiuvato dai connazionali Radius e Suziedėlis con Smitas IV uomo, il portoghese Martins al Var e il tedesco Dingert all’Avar. Per Bologna-Borussia Dortmund (martedì alle 21) è stato invece designato l’olandese Serdar Gozubuyuk, coadiuvato dagli assistenti Zeinstra e Inia con Manschot IV uomo, van Boekel al Var e lo svizzero Fedayi San all’Avar. L’italiano Davide Massa arbitrerà invece Atletico Madrid-Bayer Leverkusen. Con lui gli assistenti Carbone e Alassio con Fabbri IV uomo, Di Paolo al Var e Chiffi all’Avar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA