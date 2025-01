Champions:da Liverpool ad Aston Villa, le 8 qualificate agli 8/i

agenzia

Delle 16 ai playoff, Atalanta può incontrare Sporting o Bruges

ROMA, 29 GEN – Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Levrkusen e Aston Villa: è la top delle otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale di Champions League, al termine dell’ultima giornata della fase campionato. Venerdì è in programma il sorteggio per gli accoppiamenti. Ai playoff l’Atalanta e il Borussia Dortmund affronteranno rispettivamente lo Sporting Lisbona o il Bruges; Real Madrid e Bayern Monaco sfideranno Celtic Glasgow o Manchester City, mentre Milan e Psv Eindhoven giocheranno contro Feyenoord o Juventus. Il Psg e il Benfica avranno come avversari il Monaco o il Brest.

