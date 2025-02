Champions:Ibra ‘Milan deve scrivere la storia,è come una finale’

agenzia

'Voglio portare risultati, se vinci porti a casa i trofei'

MILANO, 17 FEB – “Siamo il Milan e dobbiamo continuare a portare risultati e scrivere la storia. Domani è come una finale”: lo dice Zlatan Ibrahimovic alla vigilia della sfida contro il Feyenoord. Il Milan, dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, è obbligato a vincere per sperare negli ottavi. “Per me personalmente è importante. Sono un vincente, voglio portare risultati. Non cerco di fare cose che non rimangano nella storia, cerco di fare la differenza per scrivere la storia. E il Milan è un club – spiega Ibra – che scrive la storia. Chiunque lavora nel Milan è qui per fare la stessa cosa. Se vinci porti i trofei, questo è il Milan”. “La squadra deve essere concentrata, aggressiva e più concreta rispetto all’andata – dice ancora ‘Ibra’ -. Devono entrare con la mentalità che è come una finale. L’importante è vincere, anche se è ovvio che vuoi giocare bene. Siamo sotto di un gol, dobbiamo fare risultato per passare”- “Ognuno deve spingere il compagno e farlo essere concentrato. È una cosa collettiva che inizia con qualche individualità. Anche chi è in panchina — ricorda Ibrahimovic – deve spingere, è tutto collegato al collettivo. Leao? Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo”.

