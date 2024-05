agenzia

Il match è in programma mercoledì 8 maggio alle 21

ROMA, 06 MAG – Sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la semifinale di ritorno di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. Il match è in programma mercoledì 8 maggio alle 21 allo stadio Bernabeu di Madrid in Spagna. La partita di andata in Germania è terminata 2-2.

