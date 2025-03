Champions:Inter-Feyenoord,per olandesi rinvio gara con Groningen

agenzia

Ok Federazione richiesta avversario nerazzurri in vista ritorno

ROMA, 04 MAR – Dalla Federazione olandese un importante assist al Feyenoord in vista del doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. La formazione guidata dal neo allenatore Robin Van Persie avrà infatti ben sei giorni di riposo tra la gara d’andata degli ottavi – in programma mercoledì 5 marzo in Olanda – e la sfida di ritorno – in calendario martedì 11 marzo a San Siro. Subito dopo aver eliminato il Milan nel playoff, il Feyenoord ha richiesto alla Federazione lo spostamento della gara di Eredevisie in programma sabato 8 marzo contro il Groningen. Richiesta che è stata accolta come si legge sul profilo X della KNVB: “Le partite Feyenoord – FC Groningen e AZ – RKC Waalwijk avranno una data diversa su richiesta delle squadre di casa. Inoltre, su richiesta della squadra di casa, l’orario d’inizio della partita Psv-sc Heerenveen è stato posticipato di un’ora”. Una richiesta a cui si sono aggiunte successivamente anche quelle di PSV, AZ Alkmaark e Ajax, squadre anche loro impegnate in Champions ed Europa League. Ma non tutte sono state accolte. La gara tra Pec Zwolle e Ajax, ad esempio, non è stata rinviata perché l’amministrazione comunale di Zwolle non ha dato il via libera.

