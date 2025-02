Champions:Juve; Motta, ‘Fatto primo passo verso l’obiettivo’

agenzia

McKennie, 'Contento del gol: temevo di colpire qualcuno...'

TORINO, 11 FEB – “Abbiamo fatto un primo passo verso l’obiettivo degli ottavi di finale, è stata una gara equilibrata: il Psv gioca bene e ha una filosofia offensiva, al ritorno servirà un’altra grande prestazione”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata dei play-off di Champions League contro la formazione olandese. “Dobbiamo migliorare tanto, basti pensare che questa sera eravamo la squadra più giovane nella storia della Juve ad affrontare una partita di questo tipo – continua in conferenza stampa – e nel calcio conta tutto: la nostra realtà è che siamo giovani, di conseguenza senza l’esperienza delle altre squadre dobbiamo mettere più ritmo e maggiore dinamismo per compensare”. E su Yildiz: “La sua sostituzione all’intervallo è stata una scelta tecnica” la risponda dell’allenatore. Tra i migliori in campo c’è stato Weston McKennie: “E’ stato un bel gol, ma per me è più importante la vittoria – dice l’americano che ha sbloccato la sfida contro il Psv – e in spogliatoio parliamo tanto di come ci rilassiamo dopo aver segnato: dobbiamo continuare a giocare con fiducia, piano piano miglioreremo ancora”. Il centrocampista racconta l’azione della rete: “Oggi ero tranquillo perché in allenamento ne ho fatti tanti così – conclude McKennie, che si concede anche una battuta – e ho pensato di colpire qualcuno, ma è andata bene (ride, ndr)”. Anche l’altro marcatore bianconero, Samuel Mbangula, si presenta davanti a microfoni e telecamere: “Era importante vincere, sono felice per il gol ma anche convinto di poter fare molto meglio, non sono contento di come sono entrato – dice il classe 2004 a Sky – e sappiamo che, quando prendiamo gol, dobbiamo continuare a giocare come prima: con la qualità che abbiamo, se continuiamo a giocare, possiamo continuare a segnare e a vincere”.

