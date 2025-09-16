Champions:Kvara si allena a parte, fiducia Psg contro l’Atalanta

agenzia

Campioni in carica ottimisti sul recupero dell'ex Napoli

ROMA, 16 SET – L’attaccante del Psg Khvicha Kvaratskhelia, infortunatosi domenica contro il Lens, si è allenato a parte alla vigilia della gara d’esordio di Champions League contro l’Atalanta. Le condizioni del georgiano ex Napoli non destano però preoccupazioni e la sua presenza in campo domani è possibile. Trapela infatti ottimismo tra i campioni in carica sul recupero di Kvara. Continuano invece le cure Ousmane Dembélé e Désiré Doué, infortunatisi durante la sosta per le nazionali.

