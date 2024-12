Champions:la Juventus cerca punti pesanti con il Manchester City

agenzia

Il Milan affronta la Stella Rossa, Bologna all'esame Benfica

ROMA, 10 DIC – Saranno tre le formazioni italiane impegnate domani nel mercoledì di Champions League. Il big match di giornata va in scena allo Stadium dove Juventus e Manchester City, appaiate in classifica, cercano punti pesanti per la classifica. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Guardiola favoriti a 2,00 rispetto al 3,75 dei bianconeri con il pareggio offerto a 3,40. Vlahovic e compagni costretti a rincorrere ma gli ultimi cinque precedenti parlano bianconero. L’Under, a 1,75, si fa preferire all’Over, in quota a 1,95. I Citizens proveranno a fare la gara e, verosimilmente, tireranno di più in porta, 1,29 contro il 5,25 della Juventus: uno di questi tiri potrebbe generare o un tiro da fuori area a 2,50 ma anche un autogoal, che pagherebbe 9 volte la posta, potrebbe indirizzare la gara in un senso o nell’altro. Dusan Vlahovic riceve Erling Haaland: allo Stadium sarà anche una sfida tra bomber. Se il numero 9 bianconero è offerto a 3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori, il gigante svedese primo marcatore si gioca a 3,25. Il Milan va a caccia della quarta vittoria consecutiva in Champions League per continuare la risalita in classifica. I rossoneri ospitano, da favoritissimi per gli esperti Sisal, la Stella Rossa reduce, in Europa, dalla prima vittoria dopo quattro stop in fila: i ragazzi di Fonseca vedono i tre punti a 1,25, il pareggio si gioca a 6,00 mentre il blitz biancorosso pagherebbe 11 volte la posta. Una forbice così ampia non è dovuta solo ai sei punti di distacco in classifica ma soprattutto perché, nella storia della sfida, il Milan è ancora imbattuto: tre vittorie e tre pareggi per il Diavolo con la Stella Rossa ancora alla caccia del primo successo. Maignan cercherà di mantenere inviolata la porta, ipotesi in quota a 1,83, mentre l’assegnazione di un calcio di rigore si gioca a 2,75. A proposito di interventi, attenzione a quelli troppo ruvidi, un’espulsione è in quota a 4,10, mentre un intervento del VAR è dato a 3,50. Alvaro Morata sogna una serata di gloria, una sua doppietta si gioca a 6,25, mentre Theo Hernandez, gol o assist a 2,70, vuole onorare la fascia di capitano. Due vecchie conoscenze della Serie A guidano la Stella Rossa: Nemanja Radonjić, ex Torino, è offerto a 6,00, mentre Rade Krunić, in quota a 12, è pronto a realizzare il più classico dei gol dell’ex. Il Bologna, ancora a secco di vittorie in Champions League, vola al da Luz per sfidare il Benfica. I lusitani, a 1,57, pregustano un’altra vittoria, si sale a per il pareggio mentre il successo rossoblù è dato a 5,75. Due squadre votate all’attacco potrebbero generare un match divertente e ricco di reti: la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,05 e, di conseguenza, un risultato esatto di 2-1 è dato a 8,50 per il Benfica mentre si gioca a 19 per il Bologna. Angel Di Maria, gol o assist a 1,93, è pronto a guidare le Águias al successo mentre Santiago Castro, a 4,50, sogna di andare a segno nello stadio del mitico Eusebio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA