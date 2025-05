Champions:Mkhitaryan, penserò a gol annullato per tutta la vita

agenzia

Testa alta, speriamo di giocare bene anche al ritorno

MILANO, 30 APR – “Quanto penserò a quel gol annullato? Per tutta la vita. Potevamo andare in vantaggio, purtroppo era fuorigioco di 2-3 centimetri. Ma testa alta, speriamo di giocare bene anche al ritorno”. Lo ha detto il centrocampista Henrikh Mkhitaryan, intervistato da Amazon Prime Video. “È un momento difficile, c’è la stanchezza ma è l’ultima spinta, lo pensiamo dentro lo spogliatoio. Proviamo a fare il nostro meglio, stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo. Il Barcellona è fortissimo, anche noi lo siamo. Ora dobbiamo recuperare bene”.

