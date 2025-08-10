Charity Shield, sorpresona a Wembley: il Crystal Palace vince ai rigori sul Liverpool

calcio inglese

Per i londinesi il secondo trofeo in pochi mesi dopo un digiuno di 120 anni

Sorpresona a Wembley dove il Crystal Palace ai calci di rigore ha battuto i strafavoriti campioni del Liverpool. il “Charity Shield”, che mette di fronte i vincitori della FA Cup e della Premier League, una sorta di supercoppa ma diventato da oltre un secolo un appuntamento super tradizionale che apre la stagione in Inghilterra, si gioca a Londra a Wembley. A vincere per 5-4 dopo i tiri dal dischetto, e a spese del Liverpool, è stato il Crystal Palace che quindi quest’anno ha vinto in pochi mesi i primi titoli della sua storia cominciata 120 anni fa.