Cheddira, il Frosinone merita di restare in serie A

agenzia

L'attaccante promette, lotteremo con le unghie fino all'ultimo

FROSINONE, 18 APR – Prima la salvezza con il Frosinone. Poi a luglio penserà al Napoli dove rientrerà (fine prestito) per conquistare una maglia nella nuova squadra azzurra. L’attaccante Walid Cheddira è l’uomo del momento al Frosinone dopo la doppietta al ‘Maradona’ che ha regalato un punto pesante ai ciociari. “Segnare in quello stadio è stata un’emozione unica. Spero la prossima stagione di fare gol con la casacca del Napoli”, ha detto il centravanti italo-marocchino. Domenica a Torino Cheddira cercherà di ripetersi per continuare ad inseguire la salvezza. “Stiamo lottando con le unghie ed i denti, dobbiamo credere nell’obiettivo – ha detto il centravanti italo-marocchino -. Il Frosinone merita di restare in Serie A. Noi daremo il massimo fino all’ultimo minuto dell’ultima gara”. Cheddira da inizio marzo ha segnato quattro gol, record al pari di Gudmundsson del Genoa. In totale ha firmato sei reti (cinque nelle ultime sette giornate) e l’unico giocatore marocchino a fare meglio in Serie A è stato Achraf Hakimi (sette nel 2020/21 all’Inter). In vista della partita col Torino, il tecnico Eusebio Di Francesco sembra orientato a confermare interpreti e modulo (3-4-2-1), protagonisti domenica del 2-2 a Napoli. L’unico dubbio potrebbe riguardare il ritorno di Gelli sulla trequarti. Recupera il difensore Monterisi: un’alternativa importante. In forte dubbio invece Harroui e Bonifazi che ancora non sono rientrati in gruppo dopo i rispettivi infortuni.

