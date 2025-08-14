Chelsea dona parte del bonus Mondiale club a famiglia Diogo Yota

agenzia

Soldi del trionfo devoluti per il giocatore morto in incidente

ROMA, 14 AGO – Il Chelsea donerà parte del ricco premio incassato al mondiale per club alla famiglia di Diogo Jota. Secondo quanto riporta The Athletic, i giocatori del club inglese hanno deciso di devolvere una quota del denaro ricevuto per la vittoria della Coppa in Usa ai familiari del giocatore portoghese morto insieme al fratello André Silva in un incidente d’auto in Spagna. La vittoria al mondiale è valsa al Chelsea circa 14 milioni di euro, 430.000 euro a giocatore: e proprio i calciatori devolveranno una cifra analoga alle famiglie dei due portoghesi scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio a Zamora. La Premier League omaggerà i due calciatori durante la prima giornata del campionato al via domani: un minuto di silenzio su tutti i campi, mentre il Liverpool – la squadra in cui giocava Diogo Yota – svelerà un mosaico in loro memoria durante la partita contro il Bournemouth di domani. I Reds hanno ritirato per la prima volta nella storia il numero 20 di Jota dalla prima squadra, dalle giovanili e dalla squadra femminile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA