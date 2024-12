Chi è Ezio Simonelli, il nuovo presidente della Serie A

agenzia

Commercialista, tentò la scalata alla Lega già nel 2013

MILANO, 20 DIC – La Lega Serie A ha un nuovo presidente ed è un commercialista che ha ricoperto ruoli nei collegi sindacali di varie aziende della galassia Berlusconi. Ezio Maria Simonelli, eletto oggi come nuovo presidente della Serie A, è nato a Macerata il 12 febbraio 1958, e oltre ad essersi laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 è anche giornalista pubblicista. Dottore commercialista e revisore contabile, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Tra gli altri ruoli, in particolare, è presidente del Collegio sindacale di Sisal, oltre ad essere sindaco effettivo di Recordati e F2i Sgr: lascerà invece la carica di presidente del Collegio sindacale di Mediaset, allo stesso modo dei suoi incarichi nei collegi sindacali di Mondadori e Fininvest (la holding della famiglia Berlusconi che detiene il controllo del Monza), dopo l’elezione al vertice della Lega Serie A per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse. Inoltre, Simonelli è docente e membro del comitato scientifico del Master in Diritto e Pratica Tributaria de Il Sole 24 Ore. Oltre ad essere autore di numerosi articoli e pubblicazioni, dal 2004 cura anche la rubrica “Attualità Fiscale” sulla Rivista dei Dottori Commercialisti. Ha inoltre collaborato come Partner e successivamente come Of Counsel presso lo studio fiscale di Ernst & Young. Ricopre anche il ruolo di Console Onorario del Canada in Italia. La sua vicinanza al mondo del calcio però non è una novità. Nel 2013 infatti aveva tentato, senza successo, di diventare presidente della Lega Serie A, battuto da Maurizio Beretta. Nel 2017 era stato nominato reggente della Lega Serie A dopo l’uscita di scena dello stesso Beretta. Nel 2021 aveva nuovamente provato a guidare la Lega Serie B, ma alla fine venne eletto Mauro Balata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA