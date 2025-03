Chi è Federico Cinà, il siciliano nuovo fenomeno del tennis mondiale

Il personaggio

Ha solo 17 anni, è numero 441 ATP ma da lunedì sarà minimo 370. Tra i pari età è il 2 al mondo

È il 19 marzo 2025, e c’è una nuova stella azzurra nel firmamento del circuito ATP. Federico Cinà (n. 441 ATP), premiato con una wild card nel Miami Open (secondo Masters 1000 della stagione), ha sconfitto al primo turno l’argentino Francisco Comesana (n. 67).

Una partita giocata con una maturità straordinaria, a soli 17 anni, da parte del siciliano, impostosi con il punteggio di 76(4) 76(2). Al secondo turno, ora, lo attende il finalista della scorsa edizione in Florida, il n. 15 ATP Grigor Dimitrov. Per la maniera in cui ha condotto costantemente il gioco, il punteggio avrebbe potuto essere ben più severo. L’italiano, figlio di Francesco Cinà, storico coach di Roberta Vinci, è stato avanti di un break in entrambi i parziali, spuntandola con grande freddezza nei due tie-break. Nel primo set, dopo una piccola rimonta subita, ha cancellato anche un set point nel dodicesimo gioco. Nel secondo set, invece, il match si complicata quando a Cinà è sfuggito il match point sul 5-2. A quel punto, oltre ad avere la meglio sull’avversario, ha dovuto resistere strenuamente anche ai crampi. «Sono stremato, ma felicissimo.

Sono stato bravo nei momenti importanti, nel secondo set ho avuto i crampi e facevo fatica a muovermi, ma – le prime parole di Cinà dopo la prima vittoria in un Atp – sono stato bravo a non mollare. Ho dato tutto e lottato tanto, non potevo mollare». E sul 2° turno con Dimitrov: «Sono felicissimo di affrontare un giocatore come lui, non vedo l’ora». Strabiliante la facilità con il quale Cinà ha difeso il proprio servizio, almeno fin quando il corpo rispondeva pienamente. Il tennista classe 2007 ha concluso la partita con il 76% di prime in campo, e con un rendimento del 72%. Spessissimo, infatti, è riuscito ad aprirsi il campo per poi incidere con il colpo immediatamente successivo: lo dimostrano i 24 vincenti prodotti al fronte dei 28 gratuiti, con l’idea costante – nella testa – di essere il primo a decidere del proprio destino. Un destino che scoprirà lui, partita dopo partita, ma che oggi stampa sul suo volto un sorriso pieno di gioia.