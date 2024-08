Chiesa, ‘Non vedo l’ora di sentire l’inno del Liverpool’

agenzia

La Juve incassa 12 milioni più tre di bonus dalla cessione

TORINO, 29 AGO – “E’ un sogno che diventa realtà, quando sento parlare di Liverpool penso alle vittorie e alle notti di Champions ad Anfield: sono emozionato, non vedo l’ora di sentire i 60mila che cantano You’ll Never Walk Alone”: così Federico Chiesa si presenta ai suoi nuovi tifosi Reds in un breve video social. La Juventus, intanto, ha comunicato le cifre dell’operazione: “A fronte di un corrispettivo di 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni” spiega il club in una nota. “Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a 3 milioni – si legge ancora nel comunicato di cessione – per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore”.

