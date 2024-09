China Open, subito fuori Trevisan e Bronzetti

agenzia

Eliminate dalla statunitense Townsend e dalla giapponese Osaka

ROMA, 25 SET – Sconfitte all’esordio Martina Trevisan e Lucia Bronzetti nel China Open, Wta 1000 in corso sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. La 30enne mancina di Firenze, n.112 del ranking, è stata eliminata in tre set (6-2, 4-6, 6-3) dalla statunitense Taylor Townsend (n.52), che affronterà al secondo turno la britannica Katie Boulter. Era più complicato il debutto di Lucia Bronzetti (n.77), per la prima volta nel tabellone principale a Pechino. La riminese è stata sconfitta 6-3, 6-2 dall’ex numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, attualmente n.73 del ranking, che l’aveva battuta anche al Roland Garros al primo turno.

