Chivu e la prima Inter, ‘bene finche’ avevamo energie’

agenzia

Esordio con 1-1 al Mondiale club: mancata cattiveria sotto porta

“Finche’ abbiamo avuto energie siamo stati intensi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se siamo andati sotto, li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Nel secondo tempo siamo stati lenti nel palleggio, ma abbiamo creato qualche occasione, ci è mancata cattiveria sotto porta”. Cristian Chivu fa l’analisi della sua prima Inter, dopo l’1-1 col Monterrey nel Mondiale per club, a Pasadena. “La stagione e’ stata lunga, siamo alla fine – ha aggiunto il nuovo tecnico – si fanno prove di modulo ma mancano un po’ di energie. Dal punto di vista mentale, la squadra ha provato a fare quel che avevo chiesto. La circolazione di palla era lenta, ma abbiamo cercato di ribaltare la partita e vincerla, con le poche energie che c’erano”. Tra i nuovi, Luis Henrique. “Può fare meglio, ma consideriamo che non è in condizione perché ha fatto solo due allenamenti con noi. Non mi è dispiaciuto, ha personalità, buona tecnica e coraggio nell’uno contro uno”

