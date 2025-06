Chivu verso l’Inter, il Parma è già caccia di un sostituto

agenzia

De Rossi, Vanoli e Cannavaro sono i nomi più caldi

PARMA, 05 GIU – Sembrava fatta per la conferma di Cristian Chivu a Parma, i colloqui della scorsa settimana avevano portato club e tecnico verso un’intesa per prolungare il contratto fino al giugno 2027. L’allenatore che ha guidato (da subentrante a Pecchia) i crociati alla salvezza sembrava designato a guidare la squadra anche in futuro: da limare solo qualche dettaglio sullo stipendio, ma linee guida per ritiro (in Austria) e mercato erano già sul tavolo. Ieri l’allenatore rumeno era atteso al centro sportivo di Collecchio, appuntamento posticipato a questa mattina, per sigillare l’accordo, per quelle che spesso si definiscono formalità. Ma oggi Chivu è rimasto a Milano, in sede a Collecchio si è presentato solo il suo agente, Pietro Chiodi. Tutto questo mentre sull’asse Como-Inter sfumava definitivamente l’ingaggio di Cesc Fabregas per la panchina nerazzurra. Quelle che fino qualche giorno fa erano solo voci, sono diventate realtà e dal club vicecampione d’Europa sono partite due chiamate: la prima al club ducale per chiedere il permesso a trattare con il tecnico rumeno. La seconda al diretto interessato. Vertici fissati in giornata a Milano: Chivu sarebbe vicinissimo al ritorno nel club dove ha vinto il triplete da giocatore e lo scudetto da allenatore della primavera, tanto che il Parma è già alla ricerca di un possibile sostituto: De Rossi, Vanoli, Cannavaro e Gilardino i nomi più caldi. Il presidente Krause è atteso nelle prossime ore a Parma: un rientro per partecipare al sorteggio dei calendari in programma proprio al Teatro Regio che sarebbe dovuto essere l’occasione per ufficializzare il rinnovo di Chivu. Con l’Ad Cherubini dovrà adesso studiare un piano B.

