Chivu, vogliamo onorare al meglio Mondiale per Club

agenzia

'Strutture negli Usa sono speciali, contenti di essere qui'

MILANO, 12 GIU – “Sappiamo che qui le strutture sono buonissime e vogliamo onorare al meglio questa competizione molto importante per la Fifa. La competizione è speciale, non solo lo stadio Rose Bowl che è speciale per gli americani e non soltanto. Ci giocheremo una sola gara ma siamo contenti di essere qui”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu, all’arrivo dei nerazzurri a Los Angeles per iniziare la preparazione verso l’esordio al Mondiale per Club del 17 giugno contro il Monterrey.

