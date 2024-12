Choc Milan: sui social tifosi contro l’esonero di Fonseca

agenzia

Criticate modalità e tempi dell'addio, "imbarazzanti"

MILANO, 30 DIC – “Dirigenti colti da mutismo selettivo”. “Prima gli fanno fare la conferenza e poi gli comunicano l’esonero. Società imbarazzante”. “Un uomo come Fonseca il Milan non se lo merita”: sono solo alcune delle reazioni sui social da parte dei tifosi del Milan sotto choc per le modalità con cui Paulo Fonseca è stato esonerato dalla guida del Milan ieri. Dalla società infatti non è arrivata una conferma ufficiale delle voci sull’esonero e nessun dirigente ha parlato alla stampa. Di fatto Fonseca ha annunciato da solo il proprio esonero uscendo da San Siro: “Si è vero, sono uscito dal Milan”. I tifosi, poi, si dividono su quello che sarà con ogni probabilità il sostituto di Fonseca. Secondo molti, il problema resta nel management e non nella guida tecnica, ma c’è anche chi è rincuorato dall’arrivo dell’ex Porto Sergio Conceicao: “E’ un miglioramento rispetto a Fonseca. Giocare contro il suo Porto era estremamente fastidioso. Lui è un caratteriale come Conte”. E ancora: “Lo avrei già voluto ad agosto, farlo entrare a campionato in corso con la supercoppa non mi entusiasma molto”.

