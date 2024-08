Ciclismo: Alice Toniolli grave dopo incidente in gara

agenzia

Federciclismo, "Azzurra da ieri in ospedale. Sbattuto la testa"

ROMA, 15 AGO – Alice Toniolli, 19enne atleta della Top Gils Fassa Bortolo, più volte in azzurro e campionessa europea lo scorso anno agli Europei strada nella staffetta juniores, “da ieri è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, dopo aver violentemente battuto la testa contro un muretto nel corso della gara femminile del ‘Circuito dell’Assunta’ disputata ieri a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso”. Lo comunica la Federciclismo, sottolineando che l’atleta azzurra è rimasta coinvolta in “un brutto incidente”.

