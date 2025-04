Ciclismo: ‘Attraverso le Fiandre’, Longo Borghini in solitaria

agenzia

Azzurra in fuga per 30 km, taglia il traguardo a braccia alzate

ROMA, 02 APR – Spettacolo azzurro sulle strade fiamminghe nella classica “Attraverso le Fiandre” al femminile che ha proposto il ciclismo italiano in grande spolvero. Ha vinto Elisa Longo Borghini, già vincitrice di due Giri delle Fiandre e che ha dimostrato di essere arrivata all’appuntamento di domenica in perfette condizioni. La portacolori del Team UAE ADQ ha messo in atto un un’azione solitaria a 30 chilometri dall’arrivo. La campionessa italiana ha quindi dato spettacolo resistendo al ritorno delle inseguitrici e tagliando il traguardo a braccia alzate e in maglia tricolore, con un margine di 29″ A colorare ancor piu’ di azzurro la giornata il terzo posto di Elisa Balsamo (Lidl – Trek), che nella volata delle battute si è dovuta inchinare alla campionessa del mondo Lotte Kopecky. Anche Vittoria Guazzini e Maria Giulia Confalonieri hanno offerto un’ottima prestazione, chiudendo rispettivamente in settima e ottava posizione.

