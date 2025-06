Ciclismo: Campionati italiani; Conca vince prova in linea uomini

agenzia

Sorpresa a Gorizia, la spunta 26enne che stava per smettere

ROMA, 29 GIU – Filippo Conca, 26enne di Lecco portacolori dell’ASD Swatt Club, squadra di categoria Continental (considerate di ‘terza fascia’, gareggiano sia tra i pro che negli U.23), ha vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani, svoltasi su un percorso da Trieste a Gorizia lungo 228,9 km. Ha battuto allo sprint quattro compagni di fuga, fra i quali Alessandro Covi che si è piazzato al secondo posto. Terzo Thomas Pesenti (Soudal Quick-Step), seguito da Giovanni Aleotti e Mattia Gaffuri. Conca è scoppiato a piangere a dirotto dopo aver vinto. L’anno scorso, al termine della stagione con la Q.36 Pro Team, stava per ritirarsi dall’attività agonistica per dedicarsi “a un’attività nel settore del turismo, visto che abito nei pressi del lago di Como”.

