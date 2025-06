Ciclismo: Campionati Italiani; Longo Borghini vince prova donne

agenzia

Sesto titolo per la piemontese, che si impone per distacco

ROMA, 28 GIU – Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la prova in linea donne dei campionati italiani di ciclismo, con partenza e arrivo a Darfo Boario Terme dopo 130,4 chilometri. La piemontese due volte bronzo olimpico ha piazzato l’allungo decisivo a 21 km dal traguardo quando a resisterle sono state soltanto Monica Trinca Colonel (alla fine seconda) ed Eleonora Ciabocco (terza), che successivamente la portacolori della UAE Team Emirates ha staccato andando a cogliere il sesto titolo italiano della carriera, e il terzo consecutivo. Brutta caduta, nel corso della prova, per l’olimpionica della pista a Parigi Vittoria Guazzini, che è andata a sbattere contro un muretto, fortunatamente per lei senza conseguenze particolari.

