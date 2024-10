Ciclismo, choc Hoy: «Ho il cancro, mi restano tra 2 e 4 anni»

Malattia

Stella britannica oggi commentatore. Cavendish "un eroe umano"

Il sei volte campione olimpico di ciclismo Sir Chris Hoy ha annunciato che il suo cancro è terminale. In un’intervista al “Sunday Times”, ha dichiarato che i medici gli hanno detto che gli restano tra i due e i quattro anni di vita. Nell’intervista – che ha suscitato grande commozione, in Gran Bretagna e non solo – Hoy, che ha 48 anni ed è nato ad Edimburgo, ha raccontato di avere avuto la diagnosi lo scorso mese di febbraio e di essersi sottoposto a chemioterapia. Hoy ha spiegato che inizialmente aveva liquidato il dolore alla spalla come un infortunio causato dagli sforzi in palestra. Tuttavia, gli esami hanno rivelato la presenza di un tumore alla prostata metastatizzato alla spalla, al bacino, all’anca, alla colonna vertebrale e alle costole. In mattinata il leggendario atleta ha dichiarato su Instagram di “sentirsi in forma, forte e positivo”. Il ministro della Salute Wes Streeting , interpellato dalla Bbc ha dichiarato di essere “in soggezione” per il coraggio, la positività e il “meraviglioso messaggio di speranza” di Sir Chris, aggiungendo che “l’intera nazione farà il tifo per lui” e gli invierà affetto. “Per quanto possa sembrare innaturale, questa è la natura. Nasciamo e moriamo – le parole di Hoy al ‘Sunday Times’ – e questo fa parte del processo. Non ho la fortuna che ci sia una medicina che possa prendere per respingere tutto questo il più a lungo possibile. La maggior parte delle volte sono abbastanza positivo e sono sinceramente felice. È una cosa più grande delle Olimpiadi. È più grande di qualsiasi cosa. Si tratta di apprezzare la vita e trovare la gioia”, le parole del ciclista su pista più vincente della storia, insieme a Harrie Lavreysen.