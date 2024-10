Ciclismo: Dagnoni, a breve ok finale per velodromo Montichiari

agenzia

'Entro 45 giorni dissequestro. Buone notizie anche su Spresiano'

ROMA, 10 OTT – Si avvicina la riapertura del velodromo di Montichiari, da anni sotto sequestro per mancanza del certificato antincendio. A sottolinearlo e’ il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, a seguito della visita del presidente del Coni, Giovanni Malago’, e delle dichiarazioni del sindaco della localita’ bresciana, Marco Togni. “Le parole del sindaco Togni sono chiare: il lavori sono stati ultimati – dice Dagnoni -. Realizzati alcuni passaggi burocratici, nel giro di un mese e mezzo si potrà procedere con il sopralluogo che dovrebbe farne diventare operativo il dissequestro” “Siamo consapevoli che per rendere il nostro Paese moderno dal punto di vista dell’impiantistica, c’è bisogno di impianti moderni e coperti”, aggiunge Dagnoni, sottolineando tra l’altro che quello dell’impiantistica è “un ritardo strutturale dell’Italia che non riguarda solo il ciclismo”. “Per questo motivo, sin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo lavorato per recuperare il velodromo di Spresiano – chiude Dagnoni – e posso dire che, con il prezioso contributo di istituzioni ed Enti locali, a breve potremmo dare buone notizie anche per questa realtà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA