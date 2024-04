Ciclismo: dal Fiandre a sogno Roubaix,Van der Poel già al lavoro

agenzia

Il campione del mondo olandese si allena in Spagna

ROMA, 02 APR – “Preparo la Roubaix al caldo della Spagna”. Parola di Mathieu Van der Poel che dopo l’impresa al Fiandre è pronta a cimentarsi in un’altra sfida in una delle grandi classiche del ciclismo. La Parigi-Roubaix 2024 e’ in programma domenica prossima, e Van der Poel, che ha dichiarato a inizio stagione l’obiettivo della doppia Classica, e’ il favorito numero 1, “Quando sono in Spagna – ha detto l’olandese al podcast Live Slow, Ride Fast – riesco a fare degli allenamenti lunghi con grande frequenza. Esco la mattina alle 9 e rientro il pomeriggio alle 4 e posso anche fermarmi a mangiare qualcosa lungo la strada. Allenarsi qui diventa più facile e c’è sempre qualcuno con cui uscire. Quando ero in Belgio, il gruppo dei ragazzi con cui mi allenavo alla fine non è andato avanti perché hanno tutti smesso di fare di ciclismo”.

