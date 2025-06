Ciclismo: Delfinato: subito Pogacar, vince la prima tappa

agenzia

L'iridato precede due grandi rivali, Vingegaard ed Evenepoel

ROMA, 08 GIU – Partenza con il botto, nel senso con i migliori subito protagonisti, per il Giro del Delfinato. Infatti a vincere la prima tappa, da Domérat a Montluçon lungo195,8 km, è stato il campione del mondo Tadej Pogacar che ha battuto allo sprint due rivali del calibro di Jonas Vingegaard, secondo, e Remco Evenepoel, terzo. Per Pogacar quella di oggi è stata la vittoria numero 8 in stagione e la 96/a in carriera.

